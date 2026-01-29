Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
20:15, 29 января 2026Из жизни

Акула напала на мужчину и подбросила его в воздух

В Австралии акула сбила серфера с доски
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Vitissimo / Shutterstock / Fotodom

На восточном побережье Австралии серфер столкнулся с акулой. Об этом сообщает 7News.

В четверг утром у мыса Флэт-Рок крупная акула напала на катавшегося на волнах серфера. Хищная рыба настолько мощно ударила по доске, что мужчину подбросило в воздух, и он упал в воду. В результате спортсмен не пострадал и смог самостоятельно добраться до берега.

После этого происшествия местные власти приняли решение временно закрыть для посещения три пляжа: Флэт-Рок, Шарпс и Леннокс-Хед. Случай стал частью серии нападений акул у берегов Нового Южного Уэльса, начавшейся в середине января. 18 января 12-летний Нико Антич получил смертельные ранения после того, как его покусала тупорылая акула в заливе Воуклиз.

Материалы по теме:
Киты в печали, вороны мстят, а коты чуют смерть: правда ли, что животные могут испытывать чувства и вести себя как люди?
Киты в печали, вороны мстят, а коты чуют смерть:правда ли, что животные могут испытывать чувства и вести себя как люди?
14 октября 2022
Невероятные приключения Джоджо. Дельфин-одиночка наводил страх на туристов. Как дружба с человеком изменила его жизнь
Невероятные приключения Джоджо.Дельфин-одиночка наводил страх на туристов. Как дружба с человеком изменила его жизнь
31 августа 2021
Таинственная субстанция. «Рвота кашалота» стоит дороже золота. Кто платит за нее миллионы долларов?
Таинственная субстанция.«Рвота кашалота» стоит дороже золота. Кто платит за нее миллионы долларов?
4 июня 2021

Утром 20 января акула напала на 39-летнего серфера. Хищная рыба прокусила его гидрокостюм и повредила доску. Сам мужчина практически не пострадал. Он смог самостоятельно добраться до берега, где ему помогли другие посетители пляжа Пойнт-Пломер. 19 января акула покусала 27-летнего серфера у пляжа Норт-Стейн. Пострадавшего вытащили из воды и срочно госпитализировали.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп заявил о согласии Путина на энергетическое перемирие

    В России заговорили о «новой пенсионной реформе»

    В России рухнули цены на подержанные авто. Сколько они стоят прямо сейчас

    В Италии украинского банкира связали, убили и выбросили из окна

    В Минимущества Тверской области объяснили изъятие квартиры у Клишиной

    Звезда сериала «Жаркое соперничество» в трусах снялся для журнала

    В Белгородской области от удара БПЛА по территории больницы погиб мужчина

    Россиянам назвали защищающую от инфарктов и снижающую давление кашу

    Эпичное ограбление ювелирного магазина в российском городе попало на видео

    Названы неочевидные симптомы менопаузы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok