Акула напала на мужчину и подбросила его в воздух

В Австралии акула сбила серфера с доски

На восточном побережье Австралии серфер столкнулся с акулой. Об этом сообщает 7News.

В четверг утром у мыса Флэт-Рок крупная акула напала на катавшегося на волнах серфера. Хищная рыба настолько мощно ударила по доске, что мужчину подбросило в воздух, и он упал в воду. В результате спортсмен не пострадал и смог самостоятельно добраться до берега.

После этого происшествия местные власти приняли решение временно закрыть для посещения три пляжа: Флэт-Рок, Шарпс и Леннокс-Хед. Случай стал частью серии нападений акул у берегов Нового Южного Уэльса, начавшейся в середине января. 18 января 12-летний Нико Антич получил смертельные ранения после того, как его покусала тупорылая акула в заливе Воуклиз.

Утром 20 января акула напала на 39-летнего серфера. Хищная рыба прокусила его гидрокостюм и повредила доску. Сам мужчина практически не пострадал. Он смог самостоятельно добраться до берега, где ему помогли другие посетители пляжа Пойнт-Пломер. 19 января акула покусала 27-летнего серфера у пляжа Норт-Стейн. Пострадавшего вытащили из воды и срочно госпитализировали.