Наука и техника
19:03, 29 января 2026Наука и техника

Android-смартфоны станут бесполезными для воров

В Android-смартфоны добавили продвинутые функции безопасности и защиту от воров
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Framesira / Shutterstock / Fotodom

Корпорация Google анонсировала продвинутые функции безопасности для смартфонов на базе Android. Об этом сообщается в блоге безопасности Google.

Новые меры безопасности призваны защитить смартфон и хранящиеся на нем данные от кражи. По словам специалистов IT-гиганта, функции защиты сделают телефоны фактически бесполезными для воров. Так, еще в Android 15 появилась функция блокировки экрана после многочисленных неудачных попыток аутентификации. В Android 16 пользователи смогут настроить, после какого количества неверных попыток экран будет заблокирован и на какое время.

Функция проверки личности (Identity Check) теперь будет охватывать не только встроенные сервисы, но и все приложения, использующие биометрию. Специалисты напомнили, что Identity Check может попросить пользователя ввести дополнительный код безопасности или отсканировать лицо, если посчитает, что девайсом овладел злоумышленник.

Также в Google рассказали, что инструменты усиленной защиты от подбора пароля при блокировке экрана стали умнее. Так, операционная система (ОС) не будет учитывать в лимите действий повторяющиеся попытки ввода пароля. «Это исключает блокировку смартфона, например, из-за любопытного ребенка», — заметили в компании.

Новые функции доступны пользователям со смартфонами под управлением Android 16 и более новых версий ОС.

В январе корпорация Samsung выпустила обновления для старых смартфонов. Апдейт получили аппараты серии Galaxy S10, вышедшие в 2019 году.

