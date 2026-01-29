Минобороны России заявило о контроле над селом Белая Береза в Сумской области

Российская армия взяла под контроль населенный пункт Белая Береза в Сумской области. Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Как уточнили в ведомстве, село заняли подразделения группировки войск «Север». Кроме того, бойцы нанесли поражение живой силе и технике двух бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Пролетарское и Кондратовка Сумской области, Гравское, Революционное и Волчанские Хутора Харьковской области.

По данным Минобороны России, за сутки Киев потерял в зоне ответственности группировки свыше 90 военнослужащих, 6 автомобилей и орудие полевой артиллерии. Уничтожены склад боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы.

Ранее бойцы группировки «Запад» взяли под контроль поселок Купянск-Узловой в Харьковской области. ВСУ использовали населенный пункт как отправную точку для диверсий в Купянске.