Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
17:05, 29 января 2026Путешествия

Авиакомпания забыла пересадить в самолет из автобуса два десятка пассажиров

Экипаж самолета Thai AirAsia забыл пересадить из автобуса на борт 23 пассажира
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: MrWinn / Shutterstock / Fotodom  

Авиакомпания Thai AirAsia едва не оставила в аэропорту Таиланда два десятка пассажиров. Об этом сообщило издание The Bangkok Post.

Инцидент произошел 17 января на рейсе из аэропорта Дон Муанг в Хатъяй, вылет которого был запланирован на 7:10 утра. При этом на борту находились 136 человек. Когда самолет начал двигаться по рулевой дорожке к взлетно-посадочной полосе, женщина встала с места и пожаловалась, что потеряла свою подругу, которая тоже купила билет.

Материалы по теме:
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры: как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры:как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
5 сентября 2022
«Люди думают, что мы бабочки с низким IQ» Россиянка стала стюардессой бизнесджета в Монако. Как это изменило ее жизнь?
«Люди думают, что мы бабочки с низким IQ»Россиянка стала стюардессой бизнесджета в Монако. Как это изменило ее жизнь?
19 августа 2024

Бортпроводники попытались заверить клиентку, что ее попутчица опоздала на вылет и находится в терминале. Однако путешественница позвонила знакомой и узнала, что та сидит в автобусе вместе с другими людьми. Выяснилось, что экипаж забыл пересадить из транспортного средства в лайнер еще 23 человека.

В итоге воздушное судно вернулось на стоянку в 7:45, приняло на борт застрявших пассажиров и продолжило вылет, благополучно приземлившись на аэродроме назначения. Авиаперевозчик принес извинения за доставленные неудобства, объяснив ситуацию «ошибками координации и связи между сотрудниками».

Ранее самолет вылетел из аэропорта Европы без трех десятков ошеломленных пассажиров. После регистрации они простояли на лестничной площадке до 40 минут, не понимая, что происходит.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Помощник Путина заявил о более чем одном препятствии к соглашению по Украине

    В России заговорили о «новой пенсионной реформе»

    В России рухнули цены на подержанные авто. Сколько они стоят прямо сейчас

    Устроивший дебош в московском ресторане зачитал рэп росгвадейцам

    Ребенок упал в канализацию и не выжил

    Беременная россиянка упала с высоты 10 метров и выжила

    Авиакомпания забыла пересадить в самолет из автобуса два десятка пассажиров

    Россия угодила в черный список Европейского союза

    Российскую «Баллисту» и БТР-22 покажут в Саудовской Аравии

    Россиянин добился от МВД признания себя живым и компенсации

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok