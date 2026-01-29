Авиакомпания забыла пересадить в самолет из автобуса два десятка пассажиров

Авиакомпания Thai AirAsia едва не оставила в аэропорту Таиланда два десятка пассажиров. Об этом сообщило издание The Bangkok Post.

Инцидент произошел 17 января на рейсе из аэропорта Дон Муанг в Хатъяй, вылет которого был запланирован на 7:10 утра. При этом на борту находились 136 человек. Когда самолет начал двигаться по рулевой дорожке к взлетно-посадочной полосе, женщина встала с места и пожаловалась, что потеряла свою подругу, которая тоже купила билет.

Бортпроводники попытались заверить клиентку, что ее попутчица опоздала на вылет и находится в терминале. Однако путешественница позвонила знакомой и узнала, что та сидит в автобусе вместе с другими людьми. Выяснилось, что экипаж забыл пересадить из транспортного средства в лайнер еще 23 человека.

В итоге воздушное судно вернулось на стоянку в 7:45, приняло на борт застрявших пассажиров и продолжило вылет, благополучно приземлившись на аэродроме назначения. Авиаперевозчик принес извинения за доставленные неудобства, объяснив ситуацию «ошибками координации и связи между сотрудниками».

