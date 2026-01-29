Реклама

Более 10 человек погибли при крушении самолета в Южной Америке

На границе Колумбии и Венесуэлы упал самолет, погибли 15 человек
Евгений Силаев
На границе Колумбии и Венесуэлы упал самолет Beechcraft 1900D, погибли 15 человек. Об этом сообщил телеканал Noticias Caracol.

Обломки самолета нашли в муниципалитете Ла-Плайя-де-Белен. На борту находились более 10 человек: 13 пассажиров и 2 члена экипажа, в том числе депутат Палаты представителей Конгресса Колумбии Диоген Кинтеро.

Воздушное судно пропало с радаров в среду, 28 января. Поиски осложнились погодными условиями и труднодоступным рельефом горной местности.

Ранее частный вертолет рухнул в горах американского штата Аризона. Все четыре человека, находившиеся на борту, погибли.

