Культура
17:51, 29 января 2026Культура

Брат звезды «СашиТани» раскрыл обстоятельства его кончины

Брат актера Андрея Бура сообщил, что он никому не рассказывал о своих болезнях
Андрей Шеньшаков
Андрей Бур

Андрей Бур. Кадр: сериал «Ивановы-Ивановы»

Брат актера Андрея Бура (настоящая фамилия Бурычев) Олег сообщил новые обстоятельства кончины артиста. Об этом он рассказал изданию aif.ru.

Бур был звездой сериалов «Полицейский с Рублевки», «СашаТаня», «Мент в законе» и других.

«Он в последние дни тяжело дышал. Но вообще он никому никогда не говорил о своих болезнях», — заявил Олег.

Согласно медицинскому заключению, у артиста оторвался тромб. Прощание с ним прошло 20 января. 16 января Андрея без сознания нашла младшая дочь, которая не смогла связаться с отцом и приехала к нему в квартиру вместе с супругом.

Трагическую новость об уходе Бурычева сообщил родной брат артиста Олег на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

