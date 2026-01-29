Аналитик Меркурис: Киев согласился на переговоры только ради перемирия на фронте

Киев согласился на проведение нового раунда переговоров м Москвой только ради того, чтобы попытаться достигнуть перемирия на фронте. Тайный план украинских властей раскрыл британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала.

«Украинцы сейчас цепляются за этот шанс, потому что не хотят заключать сделку, а вот перемирие на фронте им нужно. И, на мой взгляд, это делает урегулирование этого конфликта путем переговоров практически невозможным», — подчеркнул эксперт.

Меркурис полагает, что для Киева важно установить контроль над ситуацией в зоне боевых действий, где ВС России демонстрируют успешное продвижение.

«То, что сейчас задумали украинцы — это фантазия, но можно понять, почему они так хотят поступить», — резюмировал аналитик.

Ранее журналист телеканала Welt Штеффен Шварцкопф, который находится в Киеве, призвал президента Украины Владимира Зеленского принять приглашение приехать в Москву для переговоров. «У украинцев, в конечном итоге больше нет выбора», — отметил он.