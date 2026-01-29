Реклама

03:26, 29 января 2026

В Киеве отреагировали на приглашение Зеленского в Москву

Welt: Зеленский может приехать в Москву ради переговоров, у украинцев нет выбора
Александра Синицына
Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский может согласиться на приглашение приехать в Москву ради того, чтобы продолжить переговоры. Этот шаг способен приблизить мир, такое мнение выразил журналист телеканала Welt Штеффен Шварцкопф, который находится в Киеве.

«Есть конструктивные разработки, которые могут устроить обе стороны. Так что в этом плане, несмотря на тяжелые возобновившиеся атаки, [Зеленский] должен cесть за стол переговоров. У украинцев, в конечном итоге больше нет выбора», — признал журналист.

Шварцкопф отметил, что у украинского лидера, вероятнее всего, совсем нет желания ехать в Россию, особенно учитывая нерешенный на переговорах в ОАЭ вопрос о территориях.

«И все же Зеленский может приехать в Москву, что, конечно, вполне возможно, и таким образом, переговоры продолжатся», — подытожил репортер.

Ранее помощник президента РФ Владимира Путина Юрий Ушаков заявил, что если Зеленский готов к встрече с главой российского государства, то может приехать в Москву. «Гарантированно обеспечим безопасность его и необходимые условия для работы», — пообещал он.

