Быстров упрекнул футболистов в нежелании играть за «стрелку» и «ромбик»

Владимир Быстров заявил, что футболисты не хотят играть за родные клубы

Бывший полузащитник «Спартака» и «Зенита» Владимир Быстров упрекнул футболистов за то, что они не желают играть в составах клубов, которые их воспитали. Об этом он заявил в разговоре с «РБ Спорт».

«Никто сейчас не играет за "стрелку" и "ромбик" — все за зарплату и свое имя. Прошли времена, когда игроки говорили: "Я буду любить этот клуб вечно". А свои воспитанники клубам особо и не нужны — никому не интересно, кроме "Краснодара", доводить игрока до основы», — сказал Быстров.

Помимо этого, Быстров призвал клубы не брать себе юных футболистов из других академий, а выстраивать свои собственные школы. Он также заявил, что игроки из системы «Зенита» не могут попасть во взрослую команду.

Быстров является воспитанником клуба из Санкт-Петербурга. Он выступал за «Зенит» с 2003 по 2005 и с 2009 по 2014 годы. С 2005 по 2009 годы полузащитник играл за «Спартак».

