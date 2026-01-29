Первый замглавы Ялты отправился добровольцем на СВО

Несколько сотрудников администрации Ялты отправились добровольцами на СВО

Несколько сотрудников администрации Ялты отправились добровольцами в зону проведения специальной военной операции (СВО) — среди них был первый заместитель главы города Сергей Баннов. Об этом сообщила глава города Янина Павленко в Telegram-канале.

«Сегодня 10 добровольцев из "БАРС-Крым" отправились в зону СВО (...) Среди парней — сотрудники администрации. Горжусь каждым и благодарю за важное и нужное решение», — написала чиновник.

Баннов работает в администрации города с декабря 2021 года, тогда он пришел на пост помощника главы города. В январе 2022-го его назначили на должность заместителя главы администрации, а с 1 января 2023-го он работает первым заместителем главы администрации.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области повысили выплату при заключении контракта с Минобороны.