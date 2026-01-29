Реклама

02:05, 29 января 2026

ДТЭК обвинила митингующих в помехе восстановлению электроэнергии

ДТЭК заявила, что митинги мешают работать аварийным бригадам
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Донбасская топливно-энергетическая компания заявила, что митинги и перекрытия дорог мешают аварийным бригадам добираться до мест повреждений инфраструктуры. Такое заявление появилось на странице ДТЭК в соцсети Threads (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Митинги и перекрытия дорог не помогают и не изменяют ситуацию со светом. Они наоборот мешают доехать до каждой последующей аварии», — говорится в сообщении.

В ДТЭК напомнили, что работники аварийных бригад являются соседями протестующих.

Ранее жители Киева вышли на митинг из-за ситуации с энергетикой.

