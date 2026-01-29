Эпичное ограбление ювелирного магазина в российском городе попало на видео

В Петербурге мужчина ограбил ювелирный магазин и попал на видео

В Санкт-Петербурге мужчина ограбил ювелирный магазин и попал на видео. Кадрами преступления делится «Фонтанка».

На кадрах видно, как мужчина бежит по торговому центру (ТЦ), а его пытается догнать сотрудник магазина. Злоумышленнику удается сесть в свой автомобиль и скрыться с места преступления.

По данным издания, инцидент произошел вечером 28 января в ТЦ «Южный Полюс» на Пражской улице. В момент смены персонала в зале находилась одна продавец-консультант. К ней подошёл мужчина и попросил показать цепочки с кулонами. Получив одно украшение в руки и надев второе на шею, он неожиданно бросился к выходу и скрылся.

