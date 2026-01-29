Грабители ошиблись квартирой и напали на российскую семью

В Нижнем Тагиле осудили двух мужчин, ограбивших не ту квартиру

В Нижнем Тагиле осудили двух мужчин, ограбивших не ту квартиру и напавших на российскую семью. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов региона.

Они признаны виновными по статье 162 («Разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище») УК РФ.

Как установил суд, в августе 2024 года местные жители Руслан Лебедев и его знакомый Александр Зыков решили ограбить пожилую знакомую, зная, что она хранит дома золото и деньги. Они взяли балаклавы, перчатки и железную монтировку, которой планировали запугивать пенсионерку. Зыков ошибся этажом, и вместо планируемой квартиры на третьем этаже они проникли на балкон семьи на втором.

Воспользовавшись открытой балконной дверью, злоумышленники попали в квартиру, где спали муж с женой и их 17-летняя дочь. Ударив хозяина монтировкой, под угрозой расправы один из них заставил женщину и девушку отдать деньги, золотые украшения и телефоны. После этого преступники скрылись с места происшествия тем же путем.

Сотрудники правоохранительных органов установили подозреваемых и задержали. Зыков полностью признал вину и рассказал о деталях преступления. При этом Лебедев отказался от дачи показаний.

Суд приговорил Лебедева к 9 годам колонии особого режима, а Зыкова к 11 годам колонии строгого режима. Также с них взыскано более 200 тысяч рублей в качестве ущерба пострадавшим.

