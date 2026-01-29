Трое российских подростков надругались над молодой парой и ограбили их

В Калининградской области осудят троих подростков за разбой и изнасилование. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

По данным следствия, ночью 18 декабря 2024 года рядом с торговым центром на Театральной улице трое пьяных подростков избили 16-летнюю девушку и ее 18-летнего знакомого, затем надругались над ними, угрожали ножом пострадавшей, а также похитили у потерпевших деньги и телефоны.

В октябре и декабре 2024 года 15-летний и 17-летний обвиняемые украли у нескольких предпринимателей различное оборудование и денежные средства. Ущерб составил более 160 тысяч рублей. Также 4 октября они напали на знакомого 16-летнего подростка и, угрожая ножом, похитили телефон.

На время предварительного следствия всем трем фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в суд. Они обвиняются по статьям 132 («Насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц по предварительному сговору»), 162 («Разбой») и 158 («Кража») УК РФ.

