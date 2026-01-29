ЕС объявил о новом пакете помощи Украине

Guardian: ЕС выделит 145 миллионов евро на гуманитарную помощь Украине

Европейский союз (ЕС) планирует выделить 145 миллионов евро на помощь Украине из-за ухудшения гуманитарной ситуации в стране. Об этом сообщает The Guardian.

«Наша солидарность с Украиной — это не лозунг, а надежная и долгосрочная гуманитарная деятельность, основанная исключительно на потребностях людей на месте», — отметила еврокомиссар по управлению кризисами Хаджа Лахбиб.

Отмечается, что гуманитарный пакет будет направлен на обеспечение защиты и жилья, продовольственную и денежную помощь, психосоциальную поддержку, а также на расширение доступа к воде и медицинским услугам.

Ранее стало известно, что Австрия выделит Украине дополнительную помощь в размере трех миллионов евро.