Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:41, 29 января 2026Мир

ЕС объявил о новом пакете помощи Украине

Guardian: ЕС выделит 145 миллионов евро на гуманитарную помощь Украине
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Европейский союз (ЕС) планирует выделить 145 миллионов евро на помощь Украине из-за ухудшения гуманитарной ситуации в стране. Об этом сообщает The Guardian.

«Наша солидарность с Украиной — это не лозунг, а надежная и долгосрочная гуманитарная деятельность, основанная исключительно на потребностях людей на месте», — отметила еврокомиссар по управлению кризисами Хаджа Лахбиб.

Отмечается, что гуманитарный пакет будет направлен на обеспечение защиты и жилья, продовольственную и денежную помощь, психосоциальную поддержку, а также на расширение доступа к воде и медицинским услугам.

Ранее стало известно, что Австрия выделит Украине дополнительную помощь в размере трех миллионов евро.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Помощник Путина заявил более чем об одном препятствии к соглашению по Украине

    В России заговорили о «новой пенсионной реформе»

    В России рухнули цены на подержанные авто. Сколько они стоят прямо сейчас

    Россиянин изнасиловал девушку и спрятал ее в лесу

    В России появилась новая мошенническая схема с водительскими правами

    В России оценили осознание разработчиков «Абрамса»

    Россиянам раскрыли способ получить дешевую ипотеку

    ЕС объявил о новом пакете помощи Украине

    Исполнитель хита «Черный бумер» бесплатно валил лес

    Мужчина заперся в комнате на год ради здоровья

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok