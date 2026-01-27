Реклама

Австрия объявила о дополнительной помощи Украине

Канцлер Австрии Штокер сообщил о выделении Киеву дополнительных 3 миллионов евро
Фото: Global Look Press / Keystone Press Agency

Австрия выделит Украине дополнительную помощь в размере 3 миллионов евро. Об этом сообщил канцлер страны Кристиан Штокер в соцсети X.

Он рассказал, что провел телефонный разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским и обсудил с ним текущую ситуацию. Штокер также отметил, что Австрия подтвердила приверженность поиску «всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мирного решения» с учетом интересов Киева и вопросов безопасности Вены.

По словам канцлера, в ближайшее время он намерен посетить Украину. Точные даты поездки он не назвал.

Ранее газета Kurier писала о скандале в Австрии из-за помощи Украине. По ее данным, генеральный секретарь Австрийской партии свободы (FPÖ) Михаэль Шнедлиц призвал отправить в отставку министра иностранных дел Беату Майнль-Райзингер из-за финансовой помощи Киеву. Он отметил, что Украина давно превратилась в бездонную пропасть, в которую некомпетентное правительство вливает миллиарды.

