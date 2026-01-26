Реклама

В Австрии разгорелся скандал из-за помощи Украине

Kurier: Генсек FPÖ потребовал уволить главу МИД Австрии из-за помощи Украине
Марина Совина
СюжетВсемирный экономический форум в Давосе

Фото: Heinz-Peter Bader / Reuters

Генеральный секретарь Австрийской партии свободы (FPÖ) Михаэль Шнедлиц призвал отправить в отставку министра иностранных дел Беату Майнль-Райзингер из-за финансовой помощи Украине. Об этом сообщает газета Kurier со ссылкой на парламентариев.

«Любой, кто, несмотря на кризис, берет деньги у австрийского народа, чтобы отдать их коррумпированной системе, должен уйти в отставку с поста представителя австрийского народа», — заявил он. Шнедлиц добавил, что Киев давно превратился в бездонную пропасть, в которую некомпетентное правительство вливает миллиарды.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе своей речи на Всемирном экономическом форуме в Давосе обвинил европейских союзников в том, что они не могут себя защищать. По его мнению, европейцам нужно создавать свою армию, но без помощи Киева они этого сделать не смогут.

