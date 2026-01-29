Еще один регион России увеличил размер подъемных для новобранцев СВО

В Самарской области повысили выплату при заключении контракта с Минобороны

В Самарской области повысили размер подъемных при заключении контракта для отправки в зону проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил во «ВКонтакте» глава региона Вячеслав Федорищев.

«Повышаем единовременную выплату при заключении контракта на военную службу до 2,6 миллиона рублей», — написал он по итогам заседания регионального штаба по оказанию помощи Российской армии.

Таким образом, за вычетом единой федеральной выплаты, от региона новобранцы будут получать 2,2 миллиона рублей. Эти правила распространяются в том числе и на срочников, которые изъявят желание отправиться в зону проведения СВО, подчеркнул Федорищев.

Кроме того, ряд муниципалитетов Самарской области вводит местные выплаты, добавил губернатор. Их размер составит от 100 тысяч до 200 тысяч рублей.

В 2026 году субъекты Российской Федерации продолжили практику увеличения выплат при подписании контракта с Минобороны для отправки в зону проведения СВО. Так, ранее в январе размер «подъемных» для новобранцев повысили в Чувашии.