Россия
18:48, 29 января 2026Россия

Еще один регион России увеличил размер подъемных для новобранцев СВО

В Самарской области повысили выплату при заключении контракта с Минобороны
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Konopatov Yuri / Globallookpress.com

В Самарской области повысили размер подъемных при заключении контракта для отправки в зону проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил во «ВКонтакте» глава региона Вячеслав Федорищев.

«Повышаем единовременную выплату при заключении контракта на военную службу до 2,6 миллиона рублей», — написал он по итогам заседания регионального штаба по оказанию помощи Российской армии.

Таким образом, за вычетом единой федеральной выплаты, от региона новобранцы будут получать 2,2 миллиона рублей. Эти правила распространяются в том числе и на срочников, которые изъявят желание отправиться в зону проведения СВО, подчеркнул Федорищев.

Кроме того, ряд муниципалитетов Самарской области вводит местные выплаты, добавил губернатор. Их размер составит от 100 тысяч до 200 тысяч рублей.

В 2026 году субъекты Российской Федерации продолжили практику увеличения выплат при подписании контракта с Минобороны для отправки в зону проведения СВО. Так, ранее в январе размер «подъемных» для новобранцев повысили в Чувашии.

