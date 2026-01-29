Фадеев объявил о выпуске первого за 20 лет альбома звезды 90-х

Продюсер и композитор Максим Фадеев рассказал о выпуске альбома певицы Елены Зосимовой, который был записан более 20 лет назад. Об этом он сообщил в своем аккаунте в Instagram (запрещена в России; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Фадеев сообщил, что альбом больше 20 лет пролежал на полке, а теперь его команда «нашла эти записи в архивах». Сам он назвал работу «настоящей музыкальной капсулой времени из нулевых».

«Тогда из него вышла только одна песня "Забудь". Она стала хитом, клип на нее снял Федор Бондарчук. Аранжировки, музыка, тексты — все сделано мной», — написал продюсер.

Он отметил, что артистка ведет очень закрытый образ жизни, несмотря на то, что ей постоянно предлагают вернуться.

Ранее музыкальный продюсер и композитор Максим Фадеев заявил, что считает своей задачей повышение профессионального уровня артистов на российской музыкальной сцене.