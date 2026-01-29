Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
14:46, 29 января 2026Спорт

Футболист-чемпион вспомнил о выигранной в казино за границей бешеной сумме

Футболист Тлисов выиграл 100 тысяч евро в казино на сборах в Австрии с ЦСКА
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Чемпион России 2003 года в составе московского ЦСКА Артур Тлисов вспомнил, как выиграл бешеную сумму в казино за границей. Его слова приводит Sport24.

Во время сборов в Австрии вместе с Романом Бугаевым Тлисов выиграл 100 тысяч евро с начальных полутора тысяч. Выигрыш вызвал бурную радость у футболиста — он даже выругался, чем смутил русскоязычную соседку за столом, проигравшую четыре тысячи.

Часть суммы — 30 тысяч евро — Тлисов потратил в тот же вечер, еще столько же спустил на следующий день. Оставшиеся средства он привез в Россию.

Тлисов выступал за ЦСКА с 2002-го по 2004-й. Затем более десяти лет он играл за краснодарскую «Кубань» и был ее капитаном.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Песков высказался о реакции Зеленского на приглашение в Москву

    В России заговорили о «новой пенсионной реформе»

    В России рухнули цены на подержанные авто. Сколько они стоят прямо сейчас

    «Радиостанция Судного дня» передала сообщение о староверце после шифровки о стояке

    На Западе увидели в помощи ЕС Украине путь к эскалации и затягиванию конфликта

    Описана ситуация в приграничном регионе России на фоне сообщений о переброске элиты ВСУ

    Пенсионерка отсудила полмиллиона рублей за перелом позвоночника на льду

    Популярные продукты оказались связаны с ухудшением психического здоровья

    Уехавший из России комик рассказал про ипотеку в США

    Раскрыта информация об изъятом у бывшего замглавы российского города имуществе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok