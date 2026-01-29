Футболист-чемпион вспомнил о выигранной в казино за границей бешеной сумме

Футболист Тлисов выиграл 100 тысяч евро в казино на сборах в Австрии с ЦСКА

Чемпион России 2003 года в составе московского ЦСКА Артур Тлисов вспомнил, как выиграл бешеную сумму в казино за границей. Его слова приводит Sport24.

​

Во время сборов в Австрии вместе с Романом Бугаевым Тлисов выиграл 100 тысяч евро с начальных полутора тысяч. Выигрыш вызвал бурную радость у футболиста — он даже выругался, чем смутил русскоязычную соседку за столом, проигравшую четыре тысячи.

​

Часть суммы — 30 тысяч евро — Тлисов потратил в тот же вечер, еще столько же спустил на следующий день. Оставшиеся средства он привез в Россию.

Тлисов выступал за ЦСКА с 2002-го по 2004-й. Затем более десяти лет он играл за краснодарскую «Кубань» и был ее капитаном.