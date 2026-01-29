Реклама

Группа украинских нацгвардейцев сдалась в плен ВС РФ под Димитровом

Группа солдат Нацгвардии Украины сдалась в плен ВС РФ под Димитровом
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Группа солдат Нацгвардии Украины сдалась в плен под Димитровом. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации говорится, что это произошло при зачистке в одном из дачных кооперативов под Димитровом. Жизни солдат Вооруженных сил Украины ничего не угрожает.

Ранее Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что с начала специальной военной операции установлена судьба двух тысяч пропавших ее участников.

Также омбудсмен сообщала, что Москва и Киев решают вопрос о числе военнопленных, которые возвратятся домой с каждой из сторон.

