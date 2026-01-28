Омбудсмен Москалькова: Установлена судьба двух тысяч пропавших участников СВО

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что с начала специальной военной операции (СВО) установлена судьба двух тысяч пропавших ее участников.

Она отметила, что обращения о поиске без вести пропавших бойцов поступают и в ее аппарат, и в Министерство обороны. В этом ведомстве работает специальный центр по без вести пропавшим, в Международном комитете Красного Креста — центральное бюро по пропавшим без вести непосредственно по российско-украинской тематике. Омбудсмен проинформировала, что на прошлой неделе выезжала в Женеву с целью взаимодействия с международными организациями и обсуждения всего алгоритма действий для установления условий пропажи связи с человеком и способов для его скорейшего нахождения.

Такими общими усилиями нам удалось установить судьбу более 2 тысяч из числа без вести пропавших. Часть из них оказалась в плену на территории Украины. Некоторые были в госпитале. Были случаи самовольного оставления частей и отказа от выполнения боевых задач Татьяна Москалькова омбудсмен

По ее словам, главное, чтобы семья знала судьбу своих родных и близких. Эта работа сегодня становится приоритетной, подчеркнула спикер.

Татьяна Москалькова Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Раскрыто число возвращенных из плена за год бойцов

Москалькова также заявила, что за 2025 год из украинского плена удалось вернуть 1851 военнослужащего Вооруженных сил (ВС) России.

Только по обращениям ко мне, когда я разворачиваю работу по переговорам и взаимодействию, удалось участвовать в освобождении 1851 пленного Татьяна Москалькова омбудсмен

Она уточнила, что возвращение пленных военных стало возможным благодаря усилиям президента страны Владимира Путина, ведомств, спецслужб, а также переговорам с украинской стороной.

Возвращенный из украинского плена российский военнослужащий на аэродроме в Подмосковье, 19 июня 2025 года Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

В России предложили открыть пункт пропуска на границе с Украиной

Кроме того, Москалькова предложила открыть пункт пропуска на границе с Украиной, чтобы дать возможность застрявшим за границей россиянам вернуться.

Она обратила внимание, что некоторые граждане РФ не могут покинуть Украину через другие государства из-за истекшего срока действия загранпаспортов.

Наверное, надо обсудить, что, может быть, какой-то один пункт пропуска открыть для российских граждан, которые хотели бы приехать к своим родным и близким Татьяна Москалькова омбудсмен

Она отметила, что запрос на это есть — за последний год аппарат уполномоченного по правам человека в России помог воссоединить более 50 семей.

В Российском Красном Кресте заявили о сотнях пропавших жителей Курской области

Председатель Российского Красного Креста (РКК) Павел Савчук сообщил, что остается неизвестной судьба сотен жителей Курской области.

Это сотни людей. Почему я говорю сотни, потому что когда-то это были тысячи, и казалось, что это еще большой объем работы Павел Савчук глава РКК

Он добавил, что в РКК до сих пор поступают новые обращения от людей, которые не могут найти своих близких. Спикер подчеркнул, что организация направит все силы на поиски пропавших россиян.