Исполнитель хита «Черный бумер» бесплатно валил лес

Исполнитель хита «Черный бумер» Серега рассказал, что бесплатно рубил лес

Рэпер Сергей Пархоменко, известный под псевдонимом Серега, рассказал, как нашел новое необычное хобби. Об этом он сообщил в интервью журналистке Алене Жигаловой.

Серега, который родился в Белоруссии, заявил, что однажды попал на базу олимпийского резерва страны, где обнаружил «много неколотого материала». В итоге певец предложил свою помощь местным лесорубам.

«Хотели устроить лесорубом официально, но я отказался. Это мое хобби. Я по месту жительства нашел себе применение», — поделился Пархоменко.

Он также отметил, что рубка леса — отличная спортивная тренировка. «Фитнес не должен быть скучным. Это такое упражнение, которое развивает много навыков», — добавил он.

Ранее Серега высказался о тренде хвастаться люксовыми вещами фразой «я что, придурок?».