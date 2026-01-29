Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
17:40, 29 января 2026Культура

Исполнитель хита «Черный бумер» бесплатно валил лес

Исполнитель хита «Черный бумер» Серега рассказал, что бесплатно рубил лес
Андрей Шеньшаков

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Рэпер Сергей Пархоменко, известный под псевдонимом Серега, рассказал, как нашел новое необычное хобби. Об этом он сообщил в интервью журналистке Алене Жигаловой.

Серега, который родился в Белоруссии, заявил, что однажды попал на базу олимпийского резерва страны, где обнаружил «много неколотого материала». В итоге певец предложил свою помощь местным лесорубам.

«Хотели устроить лесорубом официально, но я отказался. Это мое хобби. Я по месту жительства нашел себе применение», — поделился Пархоменко.

Он также отметил, что рубка леса — отличная спортивная тренировка. «Фитнес не должен быть скучным. Это такое упражнение, которое развивает много навыков», — добавил он.

Ранее Серега высказался о тренде хвастаться люксовыми вещами фразой «я что, придурок?».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Помощник Путина заявил более чем об одном препятствии к соглашению по Украине

    В России заговорили о «новой пенсионной реформе»

    В России рухнули цены на подержанные авто. Сколько они стоят прямо сейчас

    Брат звезды «СашиТани» раскрыл обстоятельства его кончины

    Россиянин изнасиловал девушку и спрятал ее в лесу

    В России появилась новая мошенническая схема с водительскими правами

    В России оценили осознание разработчиков «Абрамса»

    Россиянам раскрыли способ получить дешевую ипотеку

    ЕС объявил о новом пакете помощи Украине

    Исполнитель хита «Черный бумер» бесплатно валил лес

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok