Ценности
20:44, 29 октября 2025Ценности

Рэпер Серега высказался о тренде хвастаться люксовыми вещами фразой «я что, придурок?»

Рэпер Серега заявил, что не понимает тех людей, которые покупают люксовые вещи
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

Белорусский рэп-исполнитель Сергей Пархоменко, выступающий под псевдонимом Серега, высказался о тренде хвастаться люксовыми вещами фразой «я что, придурок?». Соответствующее интервью публикует Telegram-канал «Звездач».

49-летний музыкант заявил, что не понимает тех людей, которые покупают и носят одежду люксовых брендов. При этом он признался, что предпочитает реплики. «Я не понимаю, зачем покупать драгоценности? Что ты этим хочешь продемонстрировать? Что у тебя есть деньги? Я никогда не покупал драгоценности, и очки Gucci у меня сейчас не настоящие», — объяснил артист.

Кроме того, в разговоре с журналистами рэпер посоветовал фанатам тратить деньги на качественную еду, путешествия, а также отдавать их близким. «Исполняйте их мечты!» — призвал он.

В апреле сообщалось, что российский блогер Дима Водный заказал сумку люксовой марки Balenciaga за 170 тысяч рублей и получил подделку.

