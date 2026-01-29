Катя Лель усомнилась в расставании Лепса с 19-летней невестой

Катя Лель предположила, что Григорий Лепс и Аврора Киба возобновят роман

Заслуженная артистка России Катя Лель заявила, что не уверена в окончательном расставании певца Григория Лепса с его невестой Авророй Кибой. Ее слова приводит Popcake.

«Мне кажется, если там все по-настоящему, то этому обязательно будет продолжение. Любовь — это такая штука, которая вмиг не исчезает», — считает Лель.

Об отношениях Лепса и Кибы стало известно в 2024 году, когда избраннице артиста было 18 лет. В сентябре 2024-го Лепс во время концерта назвал Кибу женой. Сообщалось, что Лепс сделал предложение девушке, подарив ей кольцо Graff с бриллиантом.

25 января Аврора Киба объявила о разрыве отношений с 63-летним певцом. Девушка подчеркнула, что намерена опередить сплетни, домыслы и слухи. По ее словам, расставание произошло на ноте благодарности и уважения. При этом Киба добавила, что на их совместном пути было много доброго и теплого.