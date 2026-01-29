Лавров прокомментировал смену формата переговоров по Украине

Лавров: Переговорщики со стороны РФ будут продолжать общаться в любом формате

Переговорщики с российской стороны в Абу-Даби будут продолжать общаться в любом формате. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает ТАСС.

«Переговорщики наши будут продолжать общаться в любом формате, они свое дело знают», — отметил глава МИД России.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио на слушаниях в Сенате заявил, что новый раунд переговоров по украинскому вопросу будет двусторонним, но Соединенные Штаты смогут присоединиться к ним.

Рубио также рассказал, что перечень нерешенных вопросов по урегулированию конфликта на Украине сократился до одного — территориального. По его словам, ведется активная работа по выяснению возможности примирения точек зрения обеих сторон по данному вопросу.