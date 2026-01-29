Реклама

11:46, 29 января 2026Силовые структуры

Лейтенант полиции совершил диверсии в российском регионе

В Челябинской области суд приговорил экс-полицейского к 18 годам за диверсии
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетДиверсии в России

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Челябинской области суд приговорил экс-полицейского к 18 годам заключения за диверсию. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ России.

Установлено, что в сентябре 2024 года 42-летний житель стал сотрудничать с представителем украинской спецслужбы, прошел под его руководством обучение мерам конспирации и изготовлению зажигательных устройств. После этого он в сентябре и октябре того же года совершил диверсии на объекте транспортной инфраструктуры.

В результате мужчину признали виновным в преступлении по статьям о госизмене и совершении диверсии. Первые четыре года он будет отбывать наказание в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима. Также его оштрафовали на сумму около 700 тысяч рублей и лишили звания старшего лейтенанта полиции запаса.

Ранее были раскрыты семеро причастных к операции «Паутина», в ходе которой была совершена атака FPV-дронов на российские аэродромы.

