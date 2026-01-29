Реклама

17:56, 29 января 2026Ценности

Мэр Нью-Йорка удивил молодежь выбором куртки

Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани появился на публике в кастомной куртке Carhartt
Майя Пономаренко
Майя Пономаренко

Фото: Lev Radin / Pacific Press / LightRocket via Getty Images

Новый мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани появился на публике в куртке популярного у молодежи бренда Carhartt. Материал публикует Harper's Bazaar.

Политика заметили на публике в кастомном бомбере марки, на котором вышита фраза «Мэр Нью-Йорка». Кроме того, на воротнике можно было заметить слоган «Нет слишком больших проблем и слишком маленьких задач».

Фотографии Мамдани в куртке быстро завирусились в соцсетях. В многочисленных постах зумеры удивлялись такому нестандартному выбору верхней одежды, а модные издания принялись разбирать гардероб мэра.

34-летний Мамдани вошел в историю как первый мэр города мусульманского происхождения и самый молодой глава города, занявший этот пост за более чем столетие.

