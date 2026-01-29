Мерца призвали позвонить в Москву

Сопредседатель АдГ Крупалла призвал Мерца вести переговоры с Россией

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц должен позвонить в Москву и вести переговоры с российской стороной ради мира. С таким призывом выступил сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Крупалла, передает портал Web.de.

«Германии не нужен "канцлер иностранных дел" с функцией постоянного комментирования текущих международных проблем. А если вы можете и, прежде всего, хотите, выступите как истинный глава немецкого правительства, позвоните, наконец, в Москву, проведите переговоры ради мира и благосостояния европейского континента», — заявил политик.

Крупалла добавил, что если Мерц намерен и далее «прятаться за декоративными растениями, то пусть лучше остается в Берлине и попробует заняться внутренней политикой» на благо своих граждан.

Ранее Мерц выступил против идеи провести встречу с президентом России Владимиром Путиным по конфликту на Украине. По его словам, проведение переговоров в первую очередь должно быть между Москвой и Киевом и Берлин не выступает в роли посредника.