15:03, 29 января 2026

Мерца призвали позвонить в Москву

Сопредседатель АдГ Крупалла призвал Мерца вести переговоры с Россией
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц должен позвонить в Москву и вести переговоры с российской стороной ради мира. С таким призывом выступил сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Крупалла, передает портал Web.de.

«Германии не нужен "канцлер иностранных дел" с функцией постоянного комментирования текущих международных проблем. А если вы можете и, прежде всего, хотите, выступите как истинный глава немецкого правительства, позвоните, наконец, в Москву, проведите переговоры ради мира и благосостояния европейского континента», — заявил политик.

Крупалла добавил, что если Мерц намерен и далее «прятаться за декоративными растениями, то пусть лучше остается в Берлине и попробует заняться внутренней политикой» на благо своих граждан.

Ранее Мерц выступил против идеи провести встречу с президентом России Владимиром Путиным по конфликту на Украине. По его словам, проведение переговоров в первую очередь должно быть между Москвой и Киевом и Берлин не выступает в роли посредника.

