10:52, 29 января 2026Из жизни

Миллионер расправился с женой

В США миллионера обвинили в расправе над женой во время развода
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Nick Starichenko / Shutterstock / Fotodom

В американском штате Калифорния миллионера обвинили в расправе над женой. Об этом сообщает издание New York Post.

По версии следствия, 66-летний предприниматель Гордон Абас Гударзи расправился с 58-летней супругой Ариан Папoли. Это произошло, когда они разводились.

Останки женщины обнаружили 18 ноября 2025 года у подножия 23-метрового обрыва в 110 километрах от Лос-Анджелеса. Их удалось опознать лишь первого декабря. Следствие считает, что преступник действовал продуманно и изощренно.

Гударзи и Папoли познакомились 30 лет назад в Калифорнии. В 1999 году он основал и возглавил компанию US Hybrid. Папoли занимала там пост финансового директора и вице-президента. В 2021 году компанию приобрела Ideanomics за 50 миллионов долларов (3,8 миллиарда рублей).

Ранее сообщалось, что мужу финалистки конкурса «Мисс Швейцария — 2007» предъявили официальное обвинение в расправе над ней. Он расчленил ее и перемолол в блендере.

