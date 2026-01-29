Мужчина рассказал об одном телефонном звонке и получил совет срочно сдать анализы

Пользователь Reddit с ником Obvious_Waltz_2072 пожаловался другим посетителям портала на подозрительное поведение своей супруги. По его словам, в последнее время в их отношениях наметился кризис.

«Вчера вечером она около двух часов каталась на велосипеде после заката, что уже необычно. Вернувшись домой, она почти ничего не сказала и сразу пошла в душ. Вскоре, около часа ночи, у нее зазвонил телефон, о чем я случайно узнал благодаря синхронизации ее устройства с планшетом. Звонок был принят практически мгновенно. Звонящего она представила старым другом из университета, но раньше она его никогда не упоминала», — написал автор.

Позднее жена объяснила, что звонивший хотел рассказать о том, что скоро приедет в город со своим сыном. Однако эта версия ее мужу показалась не очень правдоподобной. Другие пользователи в комментариях согласились с ним. Некоторые из них предложили автору уже сейчас начинать поиск хорошего адвоката по разводам.

«Чувак, она тебе изменяет», — сухо констатировал один из комментаторов. «Двухчасовая поездка на велосипеде? Так это она и была "велосипедом"», — пошутил другой. «Мужик, сдай анализы на болезни, передающиеся половым путем», — посоветовал третий.

