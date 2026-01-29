На главу российского детского хосписа составили протокол о дискредитации военных

На главу хосписа «Дом с маяком» Мониаву составили протокол о дискредитации ВС РФ

На главу фонда и детского хосписа «Дом с маяком» Лидию Мониаву составили протокол о дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации (РФ). Ее дело рассмотрит Измайловский районный суд Москвы, следует из судебной базы данных.

Что стало причиной составления протокола — высказывания ли в адрес военных или записи в соцсетях — неизвестно.

По данным некоторых средств массовой информации (СМИ), Мониаву задержали и доставили в полицию еще 27 января.

До этого глава «Дома с маяком» рассказала о смерти врача в результате подрыва моста в Брянской области.

Фонд «Дом с маяком» содержит одноименный хоспис в Москве — учреждение, где тяжелобольные дети до последнего дня получают квалифицированную врачебную помощь.