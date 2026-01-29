Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:16, 29 января 2026Россия

На главу российского детского хосписа составили протокол о дискредитации военных

На главу хосписа «Дом с маяком» Мониаву составили протокол о дискредитации ВС РФ
Майя Назарова

Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

На главу фонда и детского хосписа «Дом с маяком» Лидию Мониаву составили протокол о дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации (РФ). Ее дело рассмотрит Измайловский районный суд Москвы, следует из судебной базы данных.

Что стало причиной составления протокола — высказывания ли в адрес военных или записи в соцсетях — неизвестно.

По данным некоторых средств массовой информации (СМИ), Мониаву задержали и доставили в полицию еще 27 января.

До этого глава «Дома с маяком» рассказала о смерти врача в результате подрыва моста в Брянской области.

Фонд «Дом с маяком» содержит одноименный хоспис в Москве — учреждение, где тяжелобольные дети до последнего дня получают квалифицированную врачебную помощь.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Песков высказался о реакции Зеленского на приглашение в Москву

    В России заговорили о «новой пенсионной реформе»

    В России рухнули цены на подержанные авто. Сколько они стоят прямо сейчас

    «Радиостанция Судного дня» передала сообщение о староверце после шифровки о стояке

    На Западе увидели в помощи ЕС Украине путь к эскалации и затягиванию конфликта

    Описана ситуация в приграничном регионе России на фоне сообщений о переброске элиты ВСУ

    Пенсионерка отсудила полмиллиона рублей за перелом позвоночника на льду

    Популярные продукты оказались связаны с ухудшением психического здоровья

    Уехавший из России комик рассказал про ипотеку в США

    Раскрыта информация об изъятом у бывшего замглавы российского города имуществе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok