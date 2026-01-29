Украинский политолог Фесенко: Нет надежд на Трампа в урегулировании конфликта

У украинцев нет надежд на президента США Дональда Трампа в вопросе урегулирования украинского конфликта. Об этом сообщает украинский политолог Владимир Фесенко в комментарии для Politico.

«В прошлом году еще были большие надежды на то, что Трамп поможет положить конец войне.Теперь их нет», — подчеркнул он.

По его словам, опросы свидетельствуют о неуверенности украинцев в роли США в переговорном процессе.

Ранее депутат Верховной Рады Анна Скороход заявила, что власти Украины должны согласиться на изменение государственных границ, отказавшись от части Донбасса, чтобы договориться с Россией на подписание мирного соглашения. Парламентарий подчеркнула, что это помогло бы стране сохранить территории, а часть Донбасса, которую освободила армия России, Киев и так уже давно не контролирует.