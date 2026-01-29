Власти Украины должны согласиться на изменение государственных границ, отказавшись от части Донбасса, чтобы договориться с Россией на подписание мирного соглашения. Об этом в интервью YouTube-каналу Politeka заявила депутат Верховной Рады Анна Скороход.
Я считаю, что в этой ситуации самым правильным решением было бы принять постановление об изменениях административных границ Донецкой и Луганской области
Парламентарий подчеркнула, что это помогло бы стране сохранить территории, а часть Донбасса, которую освободила армия России, Киев и так уже давно не контролирует.
Кроме того, Скороход отметила, что в таком случае вопрос границ Донбасса не будет стоять, так как они просто будут изменены, а мирный договор с Россией будет подписан.
Трамп допустил, что Украина может утратить еще больше территорий
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Украина может утратить еще больше территорий в том случае, если ей не удастся заключить соглашение с РФ об урегулировании.
Я думал, что Владимир Путин хочет получить целиком все. Возможно, это и так, но он не станет идти туда, если только мы не заключим соглашения
Между тем, Россия неоднократно отмечала готовность к мирному урегулированию по Украине. В частности, Москва участвует в обсуждении предложенного США мирного плана.
Зеленский загнал себя в ловушку из-за территориального вопроса
Глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук подчеркнул, что президент Владимир Зеленский сам себя загнал в ловушку, рассуждая о вопросе спорных территорий. По его логике, границы России могут проходить в районе Ивано-Франковской области.
Если украинскими территориями считать места, где население говорит на украинском языке, то границы России будут в районе Ивано-Франковской области и никак не восточнее
Помимо этого, Медведчук ответил, допустимо ли создание демилитаризованной зоны с признанием спорных территорий российскими, как было указано в мирном плане США по урегулированию украинского конфликта. Он уточнил, что «СВО осуществляется с целью демилитаризации и денацификации, но всей Украины». По его словам, это устроит и Россию, и украинский народ.
Рубио заявил, что вопрос территорий — финальный
28 января госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что перечень нерешенных вопросов по урегулированию конфликта на Украине сократился до одного — территориального. Он касается территориальных претензий на Донецкую область.
«Я знаю, что ведется активная работа по выяснению возможности примирения точек зрения обеих сторон по этому вопросу», — заключил Рубио.
До этого пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия открыта к переговорам по Украине, их прогресс зависит от конструктивного подхода собеседников. Он добавил, что трехсторонние переговоры между Россией, США и Украиной по урегулированию конфликта проходят сложно.