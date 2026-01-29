«Украина должна изменить границы, отдав Донбасс». В Раде сделали резонансное заявление. Что ожидают от Киева?

Скороход: Украина должна изменить государственные границы, отдав Донбасс

Власти Украины должны согласиться на изменение государственных границ, отказавшись от части Донбасса, чтобы договориться с Россией на подписание мирного соглашения. Об этом в интервью YouTube-каналу Politeka заявила депутат Верховной Рады Анна Скороход.

Я считаю, что в этой ситуации самым правильным решением было бы принять постановление об изменениях административных границ Донецкой и Луганской области Анна Скороход депутат Верховной Рады

Парламентарий подчеркнула, что это помогло бы стране сохранить территории, а часть Донбасса, которую освободила армия России, Киев и так уже давно не контролирует.

Кроме того, Скороход отметила, что в таком случае вопрос границ Донбасса не будет стоять, так как они просто будут изменены, а мирный договор с Россией будет подписан.

Трамп допустил, что Украина может утратить еще больше территорий

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Украина может утратить еще больше территорий в том случае, если ей не удастся заключить соглашение с РФ об урегулировании.

Я думал, что Владимир Путин хочет получить целиком все. Возможно, это и так, но он не станет идти туда, если только мы не заключим соглашения Дональд Трамп президент США

Между тем, Россия неоднократно отмечала готовность к мирному урегулированию по Украине. В частности, Москва участвует в обсуждении предложенного США мирного плана.

Зеленский загнал себя в ловушку из-за территориального вопроса

Глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук подчеркнул, что президент Владимир Зеленский сам себя загнал в ловушку, рассуждая о вопросе спорных территорий. По его логике, границы России могут проходить в районе Ивано-Франковской области.

Если украинскими территориями считать места, где население говорит на украинском языке, то границы России будут в районе Ивано-Франковской области и никак не восточнее Виктор Медведчук глава движения «Другая Украина»

Помимо этого, Медведчук ответил, допустимо ли создание демилитаризованной зоны с признанием спорных территорий российскими, как было указано в мирном плане США по урегулированию украинского конфликта. Он уточнил, что «СВО осуществляется с целью демилитаризации и денацификации, но всей Украины». По его словам, это устроит и Россию, и украинский народ.

Рубио заявил, что вопрос территорий — финальный

28 января госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что перечень нерешенных вопросов по урегулированию конфликта на Украине сократился до одного — территориального. Он касается территориальных претензий на Донецкую область.

«Я знаю, что ведется активная работа по выяснению возможности примирения точек зрения обеих сторон по этому вопросу», — заключил Рубио.

До этого пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия открыта к переговорам по Украине, их прогресс зависит от конструктивного подхода собеседников. Он добавил, что трехсторонние переговоры между Россией, США и Украиной по урегулированию конфликта проходят сложно.