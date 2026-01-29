Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
03:36, 29 января 2026Бывший СССР

В Киеве сделали громкое заявление о Донбассе

Депутат Скороход: Украина должна изменить государственные границы ради мира
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Украина должна пойти на изменение государственных границ, чтобы отказаться от части Донбасса и договориться с Россией на подписание мирного соглашения. Об этом в интервью YouTube-каналу Politeka заявила депутат Верховной Рады Анна Скороход.

«Я считаю, что в этой ситуации самым правильным решением было бы принять постановление об изменениях административных границ Донецкой и Луганской области», — отметила Скороход.

Парламентарий пояснила, что это помогло бы Украине сохранить территории, а часть Донбасса, которую освободила армия России, Киев и так уже давно не контролирует.

В завершении Скороход подчеркнула, что в таком случае, вопрос границ Донбасса не будет стоять, потому что они просто будут изменены, а мирный договор с Россией будет подписан.

Ранее российские эксперта назвали важнейший результат специальной военной операции.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Рубио заявил, что соглашение по гарантиям безопасности для Украины достигнуто. Он резко высказался о роли Европы в этом вопросе

    Раскрыты подробности появления элитных частей ВСУ у границ России

    ФСБ получит новые исключительные полномочия

    Администрация Трампа тайно внесла изменения в ядерную программу

    В Киеве сделали громкое заявление о Донбассе

    Новая комета приблизится к Земле в феврале

    Угрозу объявления импичмента Трампу оценили

    Тревел-блогерша описала популярный российский город словами «больше не вернусь»

    В Киеве отреагировали на приглашение Зеленского в Москву

    Названа причина встречи Зеленского с Тихановской

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok