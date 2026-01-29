Депутат Скороход: Украина должна изменить государственные границы ради мира

Украина должна пойти на изменение государственных границ, чтобы отказаться от части Донбасса и договориться с Россией на подписание мирного соглашения. Об этом в интервью YouTube-каналу Politeka заявила депутат Верховной Рады Анна Скороход.

«Я считаю, что в этой ситуации самым правильным решением было бы принять постановление об изменениях административных границ Донецкой и Луганской области», — отметила Скороход.

Парламентарий пояснила, что это помогло бы Украине сохранить территории, а часть Донбасса, которую освободила армия России, Киев и так уже давно не контролирует.

В завершении Скороход подчеркнула, что в таком случае, вопрос границ Донбасса не будет стоять, потому что они просто будут изменены, а мирный договор с Россией будет подписан.

Ранее российские эксперта назвали важнейший результат специальной военной операции.