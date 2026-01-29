Реклама

12:20, 29 января 2026

На Западе рассказали об отвешенной Мерцем «пощечине» Зеленскому

Боуз: Мерц отвесил «пощечину» Зеленскому своим заявлением об Украине в ЕС
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Канцлер Германии Фридрих Мерц отвесил «пощечину» украинскому лидеру Владимиру Зеленскому своим заявлением о перспективах вступления Украины в ЕС. Такое мнение выразил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.

«Проблемы в раю? Мерц разбивает надежды Зеленского и его мечту о вступлении Украины в ЕС в 2027 году», — пишет журналист, заявив, что это «очередная пощечина наркофюреру».

Ранее Фридрих Мерц заявил, что вступление Украины в Евросоюз (ЕС) в 2027 году исключено и невозможно. По его словам, для присоединения к ЕС Киев обязан выполнить Копенгагенские критерии, что займет несколько лет. Канцлер отметил, что из-за этих критериев быстрое принятие Украины в союз видится нереалистичным.

