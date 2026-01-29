Найден «застывший в 1970-х» дом

В Великобритании городские исследователи нашли застывший в 1970-х дом

В Великобритании городские исследователи нашли заброшенный дом, который, по их словам, «застыл в 1970-х годах». Об этом пишет Daily Mirror.

26-летние Эндрю и Кортни увлекаются изучением заброшенных зданий с 2020 года. Недавно они осмотрели дом в городе Уиган, графстве Ланкашир, который когда-то принадлежал пожилым супругам. По словам исследователей, здание пустует с 2017 года, однако обстановка внутри как будто не менялась с 1970-х.

Кортни рассказала, что в доме стоял ламповый телевизор с куклой на верхней крышке и обветшалая мебель. Кроме того, городские исследователи нашли множество старых чистящих средств, журналов, выпущенных много десятилетий назад, напитков и консервов.

Эндрю и Кортни удалось выяснить, что хозяев дома звали Синтия и Джек. В 2010-х им было больше 90 лет. В доме нашлась поздравительная открытка на 90-летие Синтии и документы Джека. Кортни предположила, что женщины не стало в 2012 году, после чего ее муж еще пять лет прожил один. На висящем в доме календаре Джек отмечал дни. Последней отмеченной датой было 15 февраля 2017 года.

Кортни сказала, что обстановка дома наводила на печальные мысли. «Джек, должно быть, переехал в одну часть дома в конце жизни. На стене нашлась записка от него к сиделкам, в которой он просил их не забыть закрыть краны», — рассказал британка.

Она также отметила, что дом оказался настоящей капсулой времени, потому что пожилые хозяева нечасто делали ремонт и многое оставалось нетронутым долгие десятилетия. «На свадьбе они сказали: "Пока смерть не разлучит нас". И смерть действительно их разлучила», — подытожила Кортни.

Ранее сообщалось, что в американском штате Нью-Йорк сотрудники школы нашли потерянную капсулу времени, которую собирали несколько поколений учеников. В ней находились памятные предметы, которые школьники собирали с 1973 по 1992 год.