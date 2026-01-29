Названа причина изъятия в России прозванных «Еду Как Хочу» автономеров ЕКХ

МВД РФ изымает госномера ЕКХ из-за угрозы компрометации правоохранителей

Жителю Нижнего Новгорода отказали в возврате автомобильных номеров с буквами ЕКХ из-за «свежего распоряжения». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Госномера у мужчины изъяли, опасаясь угрозы компрометации силовиков. Как разъяснили в областном главке МВД России, ограничения для предотвращения такой компрометации прописаны в федеральных законах №144 и №57. Они якобы обезопасят самого водителя от пристального внимания иностранных спецслужб и недоброжелателей.

Номера ЕКХ появились в 1996 году как знаки служебных автомобилей Федеральной службы охраны, ФСБ и чиновников. Со временем они стали выдаваться и обычным водителям, но пристальное внимание к их владельцам осталось. В народе такие госномера расшифровывали как «Еду Как Хочу».

Сейчас автономера ЕКХ уже не регистрируют и вскоре могут полностью вывести из оборота.

Ранее в России захотели изъять автомобильные номера двух серий — ВОР и АУЕ (совпадает с аббревиатурой «Арестантское уголовное единство», которое признано экстремистским и запрещено на территории России).