15:49, 29 января 2026Авто

Названы актуальные способы защиты автомобиля от угона

Эксперт Курчанов назвал, какие дополнительные системы уберегут машину от угона
Марина Аверкина

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Для надежной защиты автомобиля от угона владельцу необходимы специальные дополнительные системы безопасности, заявил учредитель Федерального сервиса «Угона.нет» Алексей Курчанов. Он рассказал НСН об актуальных способах защиты личного транспорта.

Ценной «добычей» для злоумышленников могут стать машины любой марки, пользующиеся спросом на вторичном рынке или ценные своими запчастями. Стандартные охранные комплексы, которые устанавливаются на автомобили при производстве, уже не являются серьезным препятствием для преступников, так как существует множество способов их отключения, отметил специалист.

«Для защиты от технических угонов помогает связка современных иммобилайзера либо телематической автосигнализации с применением криптостойкой системы авторизации владельца, то есть метки с диалоговым кодом», — говорит Курчанов.

Он подчеркнул, что важной частью любой противоугонной системы является блокировка двигателя. Специалист рекомендует применять для этого цифровые решения — проводные или беспроводные, — которые осложняют поиск места установки блокирующего устройства.

Материалы по теме:
Топ-10 зимних шин: рейтинг зимнего сезона 2025-2026 года
Топ-10 зимних шин:рейтинг зимнего сезона 2025-2026 года
3 декабря 2025
Как снять машину с учета в 2026 году? Как прекратить регистрацию автомобиля через «Госуслуги» и ГИБДД при продаже
Как снять машину с учета в 2026 году?Как прекратить регистрацию автомобиля через «Госуслуги» и ГИБДД при продаже
9 декабря 2025

Существуют также специальные технологии, позволяющие скрыть такие блокировки. Их установку следует доверять узкопрофильным мастерам, так как в салоне автомобиля подобные системы не размещают. Эксперт обратил внимание на уязвимость подкапотного пространства, где находятся двигатель и блоки управления, доступ к которым позволяет частично нейтрализовать защиту. Для предотвращения этого он советует устанавливать дополнительный электромеханический замок на капот.

Популярной схемой специалист назвал угон с применением эвакуатора. «В этом случае сигнализация, скорее всего, не защитит, потому что автомобиль перевозится грузовиком. Лучше сработает спутниковая закладка с настройкой определенного алгоритма выхода на связь, чтобы ее не обнаружили злоумышленники», — подытожил Курчанов.

Ранее российские владельцы GAC GS8 перечислили многочисленные недостатки кроссовера.

