Названы нарушения в сгоревшем вместе с кубинцами подмосковном хостеле

СК задержал представителя владельца хостела в Балашихе, где сгорели постояльцы

Следователи задержали представителя владельца жилого дома в подмосковной Балашихе, в котором находился незаконный хостел для иностранцев, после пожара с четырьмя жертвами. Об этом «Ленте.ру» сообщили в областном управлении Следственного комитета (СК) России.

Женщина дала признательные показания по уголовному делу, возбужденному по статьям об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и организации незаконной миграции.

Следствием установлены нарушения в доме, которые привели к трагедии. В помещениях не было системы противопожарной защиты, средств пожаротушения, постояльцев не ознакомили с правилами пожарной безопасности. В результате они развели огонь и оставили его без присмотра, из-за чего 27 января в комнате на втором этаже в пожаре угорели четверо человек и пострадал подросток. Пострадавшие являются гражданами Кубы. Они пытались согреться, так как дом был отключен от газа и света из-за долгов.

Задержанная рассказала, что с марта 2025 года по январь 2026 года по доверенности и указанию владельца дома организовала там нелегальный хостел, в котором сдавала комнаты нелегалам.

Следователи разыскивают собственника дома. Им является лишенный статуса адвоката Евгений Хаметшин, проживающий ныне в Лондоне, уточняет Telegram-канал «112». По данным РЕН ТВ, сгоревший дом принадлежит председателю Союза пенсионеров России по Москве Игорю Корнееву и его супруге.