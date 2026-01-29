Офицера Минобороны задержали в российском регионе

В Петербурге ФСБ задержала офицера Минобороны Никитина за крупную взятку

В Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ задержали начальника 178-го Военного представительства Минобороны России капитана 2-го ранга Владимира Никитина по делу о взятке. Об этом сообщает «Фонтанка».

По версии следствия, военный получил взятку в особо крупном размере от представителя коммерческой организации. За эти деньги он должен был беспрепятственно принять электронную компонентную базу, используемую в рамках государственного оборонного заказа. Размер взятки не уточняется.

