Офицера Минобороны задержали в российском регионе

В Петербурге ФСБ задержала офицера Минобороны Никитина за крупную взятку
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

В Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ задержали начальника 178-го Военного представительства Минобороны России капитана 2-го ранга Владимира Никитина по делу о взятке. Об этом сообщает «Фонтанка».

По версии следствия, военный получил взятку в особо крупном размере от представителя коммерческой организации. За эти деньги он должен был беспрепятственно принять электронную компонентную базу, используемую в рамках государственного оборонного заказа. Размер взятки не уточняется.

Ранее сообщалось, что прокурор запросил 16 лет и 50 миллионов рублей штрафа экс-главе научного центра Минобороны.

