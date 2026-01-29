Реклама

10:04, 29 января 2026Силовые структуры

Бывший чиновник Минобороны рискнул званием ради многомиллионной взятки

Прокурор запросил 16 лет и ₽50 млн штрафа экс-главе научного центра МО Рутько
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Лекай / Коммерсантъ

Прокурор запросил 16 лет лишения свободы и штраф в размере 50 миллионов рублей для бывшего начальника Научно-исследовательского центра топогеодезического и навигационного обеспечения Минобороны (МО) России полковника Игоря Рутько. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебный документ Московского гарнизонного военного суда, с которым ознакомилось агентство.

Рутько обвиняется в превышении должностных полномочий и получении взяток на 30,2 миллиона рублей. Его хотят лишить воинского звания и государственных наград, а также запретить ему занимать должности на госслужбе 13 лет. Сумму полученной взятки при этом намерены конфисковать.

Об уголовном деле в отношении экс-главы научного центра МО стало известно в августе 2025 года. По версии следствия, в 2014 году он издал приказ о создании в специальной группы для своевременного выполнения работ по обновлению электронных топографических карт и их поставки в Индию. Участников, готовых получать надбавки, подыскивали среди сотрудников института за взятки.

Рутько заключил досудебное соглашение и находится под домашним арестом.

