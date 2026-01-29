Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:43, 29 января 2026Россия

Онищенко назвал возможную причину смерти пациентов интерната для душевнобольных

Онищенко назвал грипп возможной причиной смерти пациентов интерната в Кузбассе
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко назвал возможной причиной смерти девяти пациентов интерната для душевнобольных в Кузбассе заражение гриппом. Его слова приводит РИА Новости.

Эксперт пояснил, что речь идет о респираторной инфекции, которая могла протекать с осложнениями ввиду постоянного нахождения пожилых людей в одном помещении и отсутствия своевременной вакцинации.

«Это общий фактор, и не исключено, что эта респираторная инфекция в виде гриппа спровоцировала такой исход. Поэтому грипп А, скорее всего, — сейчас по всей стране доминирует H3N2», — пояснил Онищенко.

По его словам, для установления точной причины произошедшего необходимо дождаться результатов вскрытия, а на данный момент следует придерживаться версии, установленной патологоанатомами.

О смерти в течение одного месяца девяти пациентов интерната в Прокопьевске в возрасте от 19 до 79 лет стало известно в четверг, 29 января. Ранее в Следственном комитете сообщили, что вирусная инфекция в психоневрологическом доме-интернате распространилась из-за ненадлежащей работы персонала.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Песков высказался о реакции Зеленского на приглашение в Москву

    В России заговорили о «новой пенсионной реформе»

    В России рухнули цены на подержанные авто. Сколько они стоят прямо сейчас

    «Радиостанция Судного дня» передала сообщение о староверце после шифровки о стояке

    На Западе увидели в помощи ЕС Украине путь к эскалации и затягиванию конфликта

    Описана ситуация в приграничном регионе России на фоне сообщений о переброске элиты ВСУ

    Пенсионерка отсудила полмиллиона рублей за перелом позвоночника на льду

    Популярные продукты оказались связаны с ухудшением психического здоровья

    Уехавший из России комик рассказал про ипотеку в США

    Раскрыта информация об изъятом у бывшего замглавы российского города имуществе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok