Онищенко назвал возможную причину смерти пациентов интерната для душевнобольных

Онищенко назвал грипп возможной причиной смерти пациентов интерната в Кузбассе

Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко назвал возможной причиной смерти девяти пациентов интерната для душевнобольных в Кузбассе заражение гриппом. Его слова приводит РИА Новости.

Эксперт пояснил, что речь идет о респираторной инфекции, которая могла протекать с осложнениями ввиду постоянного нахождения пожилых людей в одном помещении и отсутствия своевременной вакцинации.

«Это общий фактор, и не исключено, что эта респираторная инфекция в виде гриппа спровоцировала такой исход. Поэтому грипп А, скорее всего, — сейчас по всей стране доминирует H3N2», — пояснил Онищенко.

По его словам, для установления точной причины произошедшего необходимо дождаться результатов вскрытия, а на данный момент следует придерживаться версии, установленной патологоанатомами.

О смерти в течение одного месяца девяти пациентов интерната в Прокопьевске в возрасте от 19 до 79 лет стало известно в четверг, 29 января. Ранее в Следственном комитете сообщили, что вирусная инфекция в психоневрологическом доме-интернате распространилась из-за ненадлежащей работы персонала.