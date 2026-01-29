Осудившая СВО на Украине певица Мадонна снялась в шапке-ушанке с символикой СССР

Американская певица Мадонна показала фото в шапке-ушанке с серпом и молотом

Американская певица Мадонна, которая осудила специальную военную операцию (СВО) на Украине, опубликовала фото с фестиваля своей подруги Дейм Трейси Эмин в Великобритании и показала образ с символикой СССР. Публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

67-летняя поп-исполнительница снялась в коричневой дубленке и розово-белом шарфе. Кроме того, она надела серую шапку-ушанку, на которой присутствовали серп и молот. Свой внешний вид знаменитость завершила солнцезащитными очками и голубыми перчатками с открытыми пальцами.

«Приятно не делиться новостями о ненависти и покушениях на жизнь, а прославлять человеческие отношения и способность искусства возвышать людей», — подписала певица пост.

Ранее сообщалось, что возлюбленная актера Джейсона Стэйтема модель Роузи Хантингтон-Уайтли также поделилась фото в шапке-ушанке.