Россиянам дали совет на случай падения на льду во дворе

Юрист Русяев: В случае падения на льду можно потребовать компенсацию вреда

Поскользнувшись на льду во дворе, можно потребовать компенсацию вреда. Как действовать в таком случае, изданию RT рассказал юрист, основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев.

Если человек упал из-за неубранного льда или снега на придомовой территории, необходимо выяснить, кто числится собственником или владельцем данного участка и в чьем управлении он находится. Именно это лицо ответственно за уборку и обработку территории противогололедными материалами.

Двор зачастую входит в состав общего имущества многоквартирного дома, напомнил юрист. Под этим Русяев подразумевает и земельный участок, на котором стоит дом, с элементами озеленения и благоустройства, проезды, детские и спортивные площадки. Уборка снега и льда входит в минимальный перечень работ по обслуживанию территории. Однако дорожка, тротуар или внутриквартальный проезд не всегда включаются в участок многоквартирного дома и могут относиться к району и городу. В таком случае за уборку территории отвечает муниципалитет или уполномоченная организация.

Если в результате падения на льду был причинен вред здоровью, с лица, ответственного за содержание территории, можно требовать компенсацию потерянного заработка, дохода и дополнительных расходов на лечение, покупку лекарств, реабилитацию. Пострадавший вправе рассчитывать и на компенсацию морального вреда — ее размер определит суд с учетом травм и степени вины. Тем не менее если будет установлено, что инцидент произошел по грубой неосторожности пострадавшего, то сумма компенсации будет уменьшена.

Ранее россиянам объяснили порядок действий на случай падения наледи на автомобиль. За чистку кровли и козырьков отвечает собственник здания или управляющая компания.