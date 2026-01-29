Дандыкин: ВС России в ближайшее время могут выйти к Запорожью

Вооруженные силы (ВС) России в ближайшее время могут выйти к Запорожью, до которого осталось около 15 километров. Об этом заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с aif.ru.

«Сейчас главный вопрос стоит о взятии Орехова – самого большого укрепрайона врага на подступе к Запорожью. В скором времени за него начнутся бои. Думаю, они будут продолжаться недолго, и в ближайшей перспективе мы сможем выйти к городу», — оценил Дандыкин.

Ранее начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов сообщил о продвижении Российской армии к Запорожью. По его словам, войска развивают наступление в направлении города, до его окраин осталось 12-14 километров.

Запорожье — административный центр Запорожской области и крупный промышленный центр. По состоянию на 2022-й год население города превышало 700 тысяч человек. Запорожская область включена в состав Российской Федерации.