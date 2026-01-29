Певица Елка намекнула на замужество

Певица Елка опубликовала видео с намеком, что вышла замуж

Певица Елка (настоящее имя Елизавета Иванцив) опубликовала в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) видео с намеком, что вышла замуж.

На кадрах артистка идет по мосту с мужчиной, его лица не видно. Пара держится за руки, крупным планом показано обручальное кольцо на безымянном пальце.

Елка написала, что это самое спонтанное видео в ее жизни на добрую и честную песню. «Просто люблю, когда люди улыбаются, вот и все», — добавила она.

Ранее сообщалось, что певица убрала из песни упоминание киевского аэропорта во время выступления на российском «Золотом граммофоне» в Москве.