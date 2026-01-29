Реклама

11:37, 29 января 2026

Покинувшая Россию после начала СВО певица показала лицо без макияжа

Покинувшая Россию певица Вера Брежнева показала лицо без макияжа
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @ververa

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Вера Брежнева, которая покинула Россию после начала специальной военной операции (СВО) на Украине, показала естественную внешность на фото. Публикация появилась на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

43-летняя певица запечатлела себя в черном наряде и очках с прозрачными линзами в толстой оправе. Она позировала на камеру с распущенными волосами и без макияжа на лице.

Кроме того, Брежнева поделилась видео из лифта. В нем она предстала в шубе и с небрежными прядями, также отказавшись от декоративной косметики.

Ранее стало известно, что дочь Брежневой от украинского бизнесмена Михаила Кипермана Сара Киперман начала распродавать свои брендовые вещи за полцены. Выяснилось, что наследница знаменитости продает сумки Balenciaga, Louis Vuitton и Prada, а также кеды Chanel и Dolce & Gabbana.

