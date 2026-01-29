«Политеховскому маньяку» потребовали изменить наказание

Родные погибшей абитуриентки АлтГТУ требуют увеличить срок для маньяка Манишина

Родные одной из жертв Виталия Манишина, получившего прозвище «Политеховский маньяк» за расправу над 11 женщинами, потребовали ужесточить наказание для него. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Алтайского края.

Как уточняет РИА Новости, жалобу подала Ондар Шончалай Кызыл-ооловна. Она — родственница погибшей абитуриентки Алтайского государственного технического университета (АлтГТУ), которая приехала из Тувы. Девушка исчезла в 1990 году, когда вышла из общежития для подачи документов. Ее без признаков жизни нашли в овраге спустя год после пропажи.

«Политеховского маньяка» задержали в мае 2023 года. Изначально его обвиняли только в изнасиловании и расправе над девушкой в 1989 году, но спустя месяц мужчина неожиданно признался и в других своих преступлениях. Всего на его совести, как установил суд, жизни 11 девушек, которые он отнял в Алтайском крае в период с 1989 по 2000 год.

Манишина осудили в октябре 2025 года, приговорив к 25 годам колонии. Его адвокат уверен, что осужденный мог оговорить себя — он подал апелляционную жалобу на приговор. Сам маньяк обжаловать решение суда отказался.

Ранее другой родственник жертвы Манишина также подал жалобу на приговор, попросив ужесточить его.