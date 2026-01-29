«Политеховскому маньяку» потребовали изменить наказание

Родные одной из жертв Виталия Манишина, получившего прозвище «Политеховский маньяк» за расправу над 11 женщинами, потребовали ужесточить наказание для него. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Алтайского края.
Как уточняет РИА Новости, жалобу подала Ондар Шончалай Кызыл-ооловна. Она — родственница погибшей абитуриентки Алтайского государственного технического университета (АлтГТУ), которая приехала из Тувы. Девушка исчезла в 1990 году, когда вышла из общежития для подачи документов. Ее без признаков жизни нашли в овраге спустя год после пропажи.
«Политеховского маньяка» задержали в мае 2023 года. Изначально его обвиняли только в изнасиловании и расправе над девушкой в 1989 году, но спустя месяц мужчина неожиданно признался и в других своих преступлениях. Всего на его совести, как установил суд, жизни 11 девушек, которые он отнял в Алтайском крае в период с 1989 по 2000 год.
Манишина осудили в октябре 2025 года, приговорив к 25 годам колонии. Его адвокат уверен, что осужденный мог оговорить себя — он подал апелляционную жалобу на приговор. Сам маньяк обжаловать решение суда отказался.
Ранее другой родственник жертвы Манишина также подал жалобу на приговор, попросив ужесточить его.