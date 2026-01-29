Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
07:44, 29 января 2026Силовые структуры

«Политеховскому маньяку» потребовали изменить наказание

Родные погибшей абитуриентки АлтГТУ требуют увеличить срок для маньяка Манишина
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Родные одной из жертв Виталия Манишина, получившего прозвище «Политеховский маньяк» за расправу над 11 женщинами, потребовали ужесточить наказание для него. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Алтайского края.

Как уточняет РИА Новости, жалобу подала Ондар Шончалай Кызыл-ооловна. Она — родственница погибшей абитуриентки Алтайского государственного технического университета (АлтГТУ), которая приехала из Тувы. Девушка исчезла в 1990 году, когда вышла из общежития для подачи документов. Ее без признаков жизни нашли в овраге спустя год после пропажи.

«Политеховского маньяка» задержали в мае 2023 года. Изначально его обвиняли только в изнасиловании и расправе над девушкой в 1989 году, но спустя месяц мужчина неожиданно признался и в других своих преступлениях. Всего на его совести, как установил суд, жизни 11 девушек, которые он отнял в Алтайском крае в период с 1989 по 2000 год.

Манишина осудили в октябре 2025 года, приговорив к 25 годам колонии. Его адвокат уверен, что осужденный мог оговорить себя — он подал апелляционную жалобу на приговор. Сам маньяк обжаловать решение суда отказался.

Ранее другой родственник жертвы Манишина также подал жалобу на приговор, попросив ужесточить его.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Украина должна изменить границы, отдав Донбасс». В Раде сделали резонансное заявление. Что ожидают от Киева?

    Раскрыты подробности появления элитных частей ВСУ у границ России

    ФСБ получит новые исключительные полномочия

    Рейтинг премьер-министра Дании взлетел благодаря Трампу

    В Финляндии оценили адаптацию оборонной промышленности России

    На три компании детей депутата Госдумы Дорошенко наложили арест

    Промежуточные итоги переговоров по Украине оценили фразой «звучит очень скверно»

    «Политеховскому маньяку» потребовали изменить наказание

    Симоньян предположила распад Украины к 2027 году

    Тревел-блогер описал российский регион словами «живет в 19 веке»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok