10:20, 29 января 2026Интернет и СМИ

Популярный комик решил приостановить карьеру из-за генетических болезней

Индийский комик Хан объявил о перерыве в карьере из-за генетических болезней
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Panigrahiasmitku / Wikimedia

Популярный индийский стендап-комик Закир Хан объявил, что решил приостановить карьеру. Как пишет Hindustan Times, юморист объяснил перерыв предрасположенностью к генетическим болезням.

«Мне нужно позаботиться о здоровье. В моей семье передаются определенные генетические болезни, которые обычно проявляются после конкретного возраста», — сказал комик. Хан не уточнил, о каких именно заболеваниях идет речь.

Юморист также заявил, что вел недостаточно здоровый образ жизни: в частности, он слишком мало спал. Комик объяснил это тем, что долгое время ставил карьеру на первое место. Отмечается, что Хан запланировал перерыв на срок от трех до пяти лет.

Ранее сообщалось, что английский комик Мэтт Форд, победивший редкий вид рака хордому, раскрыл последствия онкологического заболевания. По словам юмориста, из-за недуга он столкнулся с эректильной дисфункцией и стрессовым недержанием мочи.

