Популярный комик решил приостановить карьеру из-за генетических болезней

Индийский комик Хан объявил о перерыве в карьере из-за генетических болезней

Популярный индийский стендап-комик Закир Хан объявил, что решил приостановить карьеру. Как пишет Hindustan Times, юморист объяснил перерыв предрасположенностью к генетическим болезням.

«Мне нужно позаботиться о здоровье. В моей семье передаются определенные генетические болезни, которые обычно проявляются после конкретного возраста», — сказал комик. Хан не уточнил, о каких именно заболеваниях идет речь.

Юморист также заявил, что вел недостаточно здоровый образ жизни: в частности, он слишком мало спал. Комик объяснил это тем, что долгое время ставил карьеру на первое место. Отмечается, что Хан запланировал перерыв на срок от трех до пяти лет.

